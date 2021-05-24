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13:59

МВД в Мурманске отказалось возбуждать дело о взломе и порче имущества экс-штаба Навального

фото ЗакС политика МВД в Мурманске отказалось возбуждать дело о взломе и порче имущества экс-штаба Навального

Мурманские правоохранители не стали возбуждать уголовное дело о взломе и порче имущества в экс-штабе Алексея Навального, уведомила "МБХ медиа" бывший координатор объединения Виолетта Грудина.

"Меня категорически не устраивает тот факт, что в современной России можно под камерами [совершать преступление], - у нас есть видеозаписи того, что в помещении штаба ходят двое неизвестных людей; везде расставлена система "Безопасный город" - и никого не находят. В этом отказе вообще не содержится информация о взломе штаба. Там информация по порче двери и внутри помещения, а вот взлом и незаконное проникновение менты вообще не рассматривали", - представила свою позицию Грудина, добавив, что решение МВД обязательно будет обжаловано.

Добавим также, ранее полиция отказала в возбуждении дела о клевете из-за листовок, подкинутых в почтовые ящики дома, где живет Грудина.

Отметим, что весной на мурманских "навальнистов" было совершено несколько нападений: на двери экс-штаба нарисовали свастика, а в конце апреля неизвестные обстреляли окна помещений бывшего офиса активистов.

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