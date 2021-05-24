В Петербурге прошло собрание другороссов

Сторонники незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" провели 23 мая открытое собрание в Петербурге. Предыдущее их подобное мероприятие проходило в городе на Неве ещё при жизни лидера партии, писателя и политика Эдуарда Лимонова, который скончался в марте 2020 года. Участники встречи обсудили политическую обстановку в России, грядущие выборы и "русский мир". Были и более приземленные темы, например, развитие социальных сетей, в частности, TikTok. В здании бывшего культкомбината завода им. Козицкого, а теперь конгресс-холла "Васильевский" на набережной реки Смоленки собралось около 50 человек.

Еще до начала собрания молодые люди в зале обсуждали между собой, заявится ли к ним полиция. Некоторые размышляли о последствиях и причинах потенциального визита силовиков. Сотрудники полиции действительно пришли, но не стали разгонять собрание. Даже не стали проходить в зал, где все происходило. Член исполкома петербургской ячейки партии Андрей Песоцкий пояснил, с чем связан видит полиции.

— Они спрашивали, что это за мероприятие, какая численность, кто организатор. Я сказал, что здесь собрание городских активистов, обсуждаем политику. Они уточнять не стали. Сказали, что поступил "сигнал" о том, что здесь проходит некое собрание. Они переписали мои данные и все, — рассказал Песоцкий.

Одной из главных тем собрания стало упадническое состояние оставшихся оппозиционных сил в России. Структуры Алексея Навального ликвидированы, а сторонники политика оказались "брошены", ещё и коронавирус лишил активистов возможности проводить какие-либо акции, считают участники встречи. Координатор другороссов Андрей Дмитриев сообщил, что "Другая Россия Э.В. Лимонова" будет подавать заявление о регистрации партии, но уверен, что успехом это не увенчается.

— Мы понимаем, что шансы зарегистрировать партию примерно равны нулю. Зачем мы это делаем? Чтобы создать точку сопротивления. Отталкиваясь от возможно отказа, мы призовем все независимые политические силы, которые также не будут допущены до выборов, объединяться и требовать допуска. Здесь мы выступаем не за какую-то личность, не за Навального. Мы выступаем за определенные ценности, — рассказал Дмитриев.

Для Минюста партия подготовит другое название — по закону в названии партии не должно быть имён или инициалов.

В разговоре с ЗАКС.Р Дмитриев отметил, что ни он, ни другие члены организации пока не планирует участвовать в выборах.

— Мы считаем, что вопросы власти с помощью выборов не решаются. С разрешения политсовета мы можем делать исключения из этого правила, но пока желающих не было. В Петербурге точно нет, — рассказал Дмитриев.

Михаил Аксель, член исполкома партии, выделил три ключевых тренда в будущем политическом сезоне: допуск на выборы всех политических сил, требование об освобождении политзаключенных и развитие самоорганизации. В пример успешной самоорганизации он привёл "Блок 52" из Нижегородской области.

— Люди за полгода, объединяясь с разными политическими силами, смогли отменить дистанционное обучение в Нижегородской области. Люди проводили организационные комитеты родительских собраний, задавали вопросы местному губернатору Никитину, проводили акции. Спустя время власть не только услышала, но и пошла на попятную. Ничего бы не вышло, если бы не было кампании, информационной поддержки, — рассказал Аксель.

Он также высказал версию, почему власти решили запретить ФБК* и другие структуры Алексея Навального.

— Его [ФБК] запрещают не потому, что он опасный, или Навальный является сверх опасной фигурой. Потому что это точка координации людей. Уничтожается структура, в которой могут накапливаться люди. Альтернативой "протеста ради протеста" может стать только самоорганизация, — считает Аксель.

Его позицию разделяет Дмитрий Кузьмин, секретарь "РОТ-Фронта" в Петербурге. Он раскритиковал январские акции протеста, когда сторонники Алексея Навального вышли на улицы российских городов после публикации расследования "Дворец для Путина". Кузьмин считает, что команда Навального помогла силовикам провести масштабную тренировку в центре города.

— На мой взгляд, руками Навального власти Петербурга провели максимально широкую и сжатую по срокам перепись бунтарей в городе. Они вывели людей на протест ради протеста. Без цели, люди шарахались по городу до тех пор, пока не попадали в автозак. Сейчас со всеми ими работают. Протест ради протеста — бессмысленный, — считает Кузьмин.

Михаил Галяшкин, выступавший с докладом о кадровой политике другроссов, рассуждая о методах развития политической активности и привлечении новых сторонников, обратил внимание на TikTok.

— Практика показывает, что без каких-либо вложений можно получить на акции тысячи просмотров. Провели акцию - выложили в TikTok и получили несколько тысяч просмотров, — поделился опытом Галяшкин.

Это было не единственным упоминанием популярной социальной сети в тот вечер. На собрание пришла тиктокер Дарья Хейкинен, которая попала под внимание силовиков, когда хотела провести встречу с активистами на Марсовом поле. После этого ее родителей вызвали на разговор с сотрудниками ФСБ. Во время своего выступления она рассказала о давлении со стороны сотрудников полиции и призвала оппозиционеров объединяться, а также поделилась своим мнением о TikTok.

— В последнее время в TikTok огромное количество цензуры. Политических блогеров блокируют, им срезают просмотры. У нас с этим большие проблемы, но мы с этим боремся и призываем вас присоединяться к TikTok-сообществу политических блогеров. Я обещаю помочь "Другой России" в этом деле, — рассказала блогер.

Свое выступление Хейкинен закончила отрывком из стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву".

Затем на мероприятии выступил художник Павел Крисевич. Он высказался о важности акционизма и политических арт-перфомансов. Крисевич упрекнул тех, кто занимается "искусством ради искусства" и сказал, что, по его мнению, сегодня не должно быть искусства вне политики.

— Когда в России устанавливается диктатура, искусства ради искусства быть не должно. Пока Россия не будет свободной, хочется заниматься этой деятельностью [политическим акционизмом], она важна и стоит над тем обывательским подходом, за который становиться стыдно… Как бы получше сказать, никого не обидеть… Короче, люди занимаются ***** [ерундой], — рассказал Крисевич.

В рамках встречи было отведено время для ответов на вопросы из зала, один из присутствующих спросил о взаимодействии организаций с разной идеологией, в частности, либералов и сторонников "русского мира". Михаил Аксель согласился, что найти точки соприкосновения сложно, но он намерен "перековывать" противоположные мнения. Он вспомнил трагедию 2 мая 2014 года, когда в Одессе во время пожара в Доме профсоюзов и столкновений сторонников и противников Майдана, по официальным данным погибло 48 человек.

— Да, мы не можем отказаться от наших погибших и темы Новороссии. Мы готовы где-то не так активно ее форсировать. Во внешней политике мы не можем быть с Украиной. Мне странно слышать, что человек считает себя либералом, если он позитивно относится к сожжению людей в Доме профсоюзов. <...> Это демократия? Мы больше демократы, чем большая часть нашей либеральной оппозиции, — ответил Аксель, добавив, что готов работать с либералами по локальным вопросам.

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Константин Леньков

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