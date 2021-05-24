Адвокат направил жалобы ФСИН и омбудсменам из-за ухудшения здоровья отца Жданова

Адвокат Владимир Воронин направил ряд жалоб из-за ухудшения здоровья в СИЗО отца оппозиционера Ивана Жданова, передают "МБХ медиа".

Жалобы направлены в ФСИН, управление ФСИН по Архангельской области, медсанчасть СИЗО, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и омбудсмену Архангельской области Любови Анисимовой. Воронин рассказал, что в жалобах описаны "конкретные нарушения, что никто не оказывает надлежащую медицинскую помощь".

"Давление у Юрия Павловича то экстремально низкое, то экстремально высокое. Во-вторых, у него болят суставы, но этим тоже никто не занимается. В-третьих то, что у него прогрессирует катаракта — за этим тоже надо наблюдать, этим тоже надо заниматься", — отметил Воронин.

Напомним, 67-летнему отцу Жданова переквалифицировали статью обвинения на более тяжелую: теперь это ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ст. 292 УК (служебный подлог). Ему грозит до 10 лет колонии.