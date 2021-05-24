Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик Google в России из-за недостаточной фильтрации запрещенного контента, передает РИА "Новости".

По данным регулятора, Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на материалы с противоправным контентом.

Ранее Google подал в Арбитражный суд Москвы иск к Роскомнадзору, оспорив требование регулятора заблокировать 12 ссылок на видео на YouTube. В этих видео РКН нашел призывы к участию в несогласованных акциях протеста в поддержку Алексея Навального.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к сервису микроблогов Twitter из-за неудаления ряда постов по требованию регулятора. Изначально в РКН пригрозили блокировкой Twitter к середине апреля, если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также в мае Роскомнадзор пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента.