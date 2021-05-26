Поздравляя пресс-секретаря ЗакСа с днём рождения, Макаров вспомнил о заказных статьях

Председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравил парламентского пресс-секретаря Елену Гаврищук с днём рождения, отметив её заслуги на занимаемом посту.

Отдельно в своём спиче Макаров отметил сплочённость депутатского корпуса в вопросе о публикации заказных статей в СМИ.

"Я всегда говорил и подчеркивал, какие достоинства у действующих депутатов? Никто никогда ни разу не заказал заказную статью в СМИ о своём коллеге. Никто. И пишет про нас не оппозиция – особенно про меня они пишут – это не оппозиция. Оценка депутата по слухам и домыслам – это самое крайнее и последнее дело. Депутаты Заксобрания Петербурга пользуются авторитетом потому, что они настоящие личности с большой буквы. И то, что такой сплоченный коллектив, который ни разу не сделал выпад в адрес коллег тайно, в заказных статьях, – это показатель здоровья коллектива. Вы многое делаете для того, чтобы авторитет Заксобрания сохранялся. Заксобрание – это мощная точка опоры для простого человека. Никто, кроме депутатов, так не защищает простых людей, и вы в этом помогаете. Ещё раз с днём рождения!" - высказался Макаров.

Елена Гаврищук стала пресс-секретарём Заксобрания в 2018 году.

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