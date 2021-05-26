Перечень чиновников, которым можно составлять протоколы КоАП, скорректируют в Петербурге

С начала августа 2021 года инспекторы и старшие инспекторы комитета по вопросам законности Петербурга не смогут составлять протоколы об административных правонарушениях. Соответствующий законопроект Смольного ЗакС принял в первом чтении в среду, 26 мая.

В то же время правом выписывать протоколы наделяются главный специалист, ведущий специалист и специалист 1-й категории. Также полномочие остается за руководителем структурного подразделения и его заместителями.

За принятие законопроекта проголосовали 37 депутатов. Против – один.

Сергей Еремеев