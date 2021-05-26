Калининградский Роспотребнадзор хочет на полмесяца запретить все массовые мероприятия

Профилактика распространения коронавируса и негативный тренд заболеваемости побудили руководство Роспотребнадзора по Калининградской области выступить с инициативой о запрете массовых мероприятий любого формата на две недели.

"Вчера управление Роспотребнадзора внесло соответствующее предложение в правительство Калининградской области - о запрете всех массовых мероприятий без исключения на две недели. Это делается для того, чтобы все-таки достигнуть стабилизации показателей заболевания [новым коронавирусом] с трендом на снижение и на улучшение эпидемической ситуации", - произнесла на радио "Комсомольская правда" глава регионального управления ведомства Елена Бабура.

Ее не устраивает уровень заболеваемости, который выше среднего по стране: область находится на 20 месте по "коронавирусному" коэффициенту, в день фиксируется от 50 до 65 заражений. По данным Бабуры, коллективный иммунитет у населения Калининградской области составляет 15%, что в четыре раза ниже требующихся цифр. Полностью привились от вируса более 86 тысяч жителей.