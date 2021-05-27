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14:56

Сумма штрафов Twitter за неудаление запрещенных постов возросла до 19 млн рублей

фото ЗакС политика Сумма штрафов Twitter за неудаление запрещенных постов возросла до 19 млн рублей

Мировой судья участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter еще по трем протоколам за неудаление запрещенного контента, общий штраф возрос до 19 млн рублей, передает "Интерфакс".

Ранее по трем протоколам из шести составленных Twitter оштрафовали на 9,5 млн рублей. Напомним, ч. 2 ст. 13.41 КоАП, по которой составлены протколы, предусматривает штраф в 800 тысяч – 4 млн рублей.

Накануне мировой суд оштрафовал Google и Facebook за неудаление контента по требованию Роскомнадзора. Google по трем протоколам оштрафовали на 6 млн рублей, Facebook по восьми протоколам - на 26 млн. Также ранее в мае суд штрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в протестах.

В марте-мае Роскомнадзор ограничивал скорость доступа к Twitter из-за неудаления ряда постов с запрещенным контентом по требованию регулятора. Изначально в РКН грозились заблокировать сервис к середине апреля, если если запрещенный контент не будет удален, но в итоге было решено этого не делать.

Также РКН пригрозил замедлением работы Facebook и YouTube, если сервисы "не предпримут соответствующие меры" по удалению противоправного контента. При этом глава регулятора Андрей Липов дал понять, что пока для соцсетей достаточно и штрафов.

 

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