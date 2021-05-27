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17:42

Депутат ЗакСа Ирина Иванова выступила против запрета электросамокатов

фото ЗакС политика Депутат ЗакСа Ирина Иванова выступила против запрета электросамокатов

Депутат Законодательного собрания Ирина Иванова (КПРФ) 27 мая, выступая на пресс-конференции, посвященной проблеме кикшертнговых компаний по аренде электросамокатов, высказалась о необходимости законодательного урегулирования вопроса. Иванова призналась, что не умеет кататься на самокате, но считает, что это удобное средство передвижения. Она считает, что вопрос о  правилах использования этого транспорта требует урегулирования, но ни в коем случае не запрета. Иванова отметила, что законодатели давно занимаются регулированием электросамокатов, но достичь успехов пока что не удалось. 

- Конечно, здесь надо регламентировать и законодательно в том числе, но не запрещать. Я вообще против, чтобы мы что-то запрещали.  У нас вроде и закон где-то в недрах лежит правительства, он разработан чуть ли не с 2018 года, но почему-то не прошел никакие стадии. Зато есть другие законы о всяких нехороших НКО, - заявила Иванова.

Депутат предложила урегулировать правила дорожного движения, а также предположила, что точки аренды электросамокатов находяться на территории, принадлежащей городу, что требует дополнительного урегулирования. 

Ранее в Смольном уже высказывались о необходимости ужесточения контроля за арендой электросамокатов из-за участившихся сообщений о происшествий с участием такого вида транспорта. Одним из таких инцидентов стало избиение жителя петербурга бандой на арендованных самокатах. В апреле с законодательной инициативой об ограничении максимальной скорости подобных транспортных средств выступило региональное отделение ЛДПР. 

Константин Леньков


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