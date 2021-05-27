Комитет против всех, кроме президента

В Петербурге 27 мая лидер Всероссийского комитета поддержки президента Роман Путин объявил об открытии региональных приемных по городу и Ленинградской области. На мероприятии собрались сторонники организации. часть из них - получила удостоверения членов комитета. При получении "корочек" они ругали протестно настроенных граждан и чиновников, а главу России Владимира Путина обещали защищать. Как прошло собрание сторонников Комитета поддержки президента - в материале ЗАКС.Ру.

Нарицательный протест

Конференция сторонников Комитета проходила в Каминном зале гостиницы "Октябрьская". Помещение полностью заполнилось людьми, организаторы, кажется, на такое внимание не рассчитывали - перед началом мероприятия пришлось искать дополнительные стулья для всех желающих. Первым на собрании выступил не двоюродный племянник президента Роман Путин, а детский ансамбль "Голосята". Восемь девочек спели песню "Родина". На этом творческая часть не закончилась - перед собравшимися выступила создатель бренда "Патриотка" Татьяна Домбровская. Она представила свои товары - кокошники в современном исполнении. По ее словам, бренд является проявлением патриотизма через моду. Часть коллекции Домбровская привезла с собой и выставила в зале для ознакомления.

После этих приветственных слов Роман Путин представил собравшимся руководителей новых приемных. Главой Петербургского отделения стал Андрей Горбань, а отделения в Ленобласти - Сергей Михайлов.

- В этой торжественной обстановке позвольте вручить удостоверение руководителю комитета, который начинает прием граждан с их проблемами, и мы намерены подключиться к работе в решении этих проблем, - заявил Путин вручая удостоверение Горбаню.

В разговоре с ЗАКС.Ру лидер Всероссийского комитета сообщил, что любой гражданин может записаться на прием в свое региональное отделение на специальной электронной площадке. Придя в указанное время, человек сможет рассказать о своей жалобе или вступить в организацию, добавил Путин. На сайте комитета ЗАКС.Ру не удалось найти кнопку о записи на прием, только о вступлении в ряды сторонников.

Представляя организацию, Путин снова произнес уже ранее озвученные им же слова о том, что стране требуется объединение.

- Хотел бы в первую очередь напомнить о том, какая ситуация сложилась в обществе в нашей стране. Ситуация сложилась такая, что общество разделено. Разделено на тех, кто "за", и на тех, кто "против". Тех, кто "против", вы прекрасно знаете. Протестное движение в России приобрело имя нарицательное, связанное, например, с фамилией Навального, - заявил лидер Всероссийского комитета.

По его словам, под эгидой оппозиционера создаются некие комитеты по противодействию президенту России и проводятся конференции с обсуждением развала территориальной целостности государства. Негативно участники встречи говорили как о конкретных личностях, так и в общем об участниках протеста. Оппозиционера Алексея Навального предприниматель Омар Курбанов назвал не лидером, а "каким-то непонятным существом, которое и 5% населения не поддерживает". Председатель Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов заявил, что протестует только малая часть общества:

- Роман Игоревич выступал и сказал, что у нас сегодня общество разделилось. Есть мы, кто конструктивно вместе с президентом за Россию, и есть они, которые спят и во сне видят, чтобы Россию по кусочкам разделить, раздать, разобрать, разворовать. Вот у меня, честно говоря, мысль такая, ведь у нас что происходит? Кричит сегодня меньшинство. Если мы как следует посмотрим, то у нас сегодня крикливое меньшинство, а большинство у нас молчаливое. Нам с вами нужно разбудить большинство.

Причина протестов заключается в плохой работе чиновников, считает депутат сельского поселения "Велейская волость" Дмитрий Волконский.

- Не было бы слов "Навальный", не было бы слов "Шлосберг", не было бы никаких оппозиционеров, если бы что-то местные власти старались сделать для людей, - считает Волконский.

Упомянутый им Лев Шлосберг - глава псковского отделения партии "Яблоко", который регулярно критикует действующую власть. В своей речи Волконский подчеркнул, что является самовыдвиженцем и не относится к какой-либо партии. При этом, в 2016 году он выдвигался при поддержке "Яблока" в Псковское областное Собрание депутатов, а в 2018 году от этой же партии шел в депутаты городского поселения "Пушкиногорье", и только в 2020 году избрался как самовыдвиженец в "Велейской волости" Псковской области, следует из данных ГАС "Выборы".

Один в белом пальто

Ругали на конференции Всероссийского комитета в Петербурге чиновников всех мастей за неисполнение указов президента, за коррупцию и за отсутствие должного внимания к действительно важным вещам. Представитель Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" Александр Баранюк негодовал из-за того, что министр спорта не встречал с цветами участников Чемпионата России по самбо в Сочи.

- Там собрался цвет России! Неоднократные мастера международного класса, чемпионы мира, Европы, России. Там просто цвет! И министр спорта должен был приехать и встречать с цветами этих людей на входе в спортивный комплекс. Никого. Все приехали заниматься спортом за свои личные деньги. Это как? Нам спорт нужен или нет? Где министр спорта? - поинтересовался Баранюк.

По мнению собравшихся на конференции, президент в плохой работе чиновников не виноват. Он не может уследить за всем, отметил вступивший в ряды членов комитета Руслан Агарагимов после нескольких минут критики в адрес депутатов Государственной Думы и министров, в частности, министра финансов Антона Силуанова и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Агарагимов заявил, что хоть сейчас готов идти в бой за президента страны. Он добавил, что Навальный не один такой, есть и подобные ему:

- Вот скоро будет экономический форум, где, кстати, соберутся такие как Навальный. Он не один. Я считаю, что нужно поднять статью за измену Родине. Вот они на форуме скоро соберутся, те, кто страну по сей день грабят и разваливают.

Агарагимов не уточнил, какой "экономический форум" имеет в виду, но со 2 по 5 июня в Петербурге пройдет международный экономический форум (ПМЭФ), который проводится ежегодно с 2005 года (кроме 2020 года, из-за пандемии коронавируса). Форум посещают предприниматели и политики России и других стран, регулярно участие в мероприятии принимает президент России Владимир Путин.

Главе России надо помочь и поддержать его, уверены участники встречи. И, если глава государства сказал, что кому-то надо выбить зубы, то это надо поддержать или даже сделать, уверен глава Общественной палаты Ленобласти Трусов. По его мнению, после Сталина у страны не было сильного лидера, пока не пришел Владимир Путин.

Следить за работой чиновников и призван Всероссийский комитет поддержки президента России Владимира Путина, заявил Роман Путин. Среди целей и задач организации участие членов комитета в работе управляющих компаний для наведения порядка в сфере ЖКХ, контроль за улучшением медицинского обслуживания, вовлечение молодежи в занятие спортом, контроль за работой региональных депутатов и другое.

За соблюдением прав, интересов и свобод граждан призвана следить Общественная палата России и ее региональные отделения. Председатель Общественной палаты Ленобласти Трусов 27 мая вступил в члены Всероссийского комитета поддержки президента. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что сейчас контролем занимаются представители народа. А заниматься этим должны все - тогда и будет настоящий общественный контроль, считает Трусов. .

- Я считаю, что этот комитет будет содействовать главной цели - привлечению всех людей к контролю. Это основная цель, - сказал глава ОП Ленобласти.

Руководитель Всероссийского комитета поддержки президента Роман Путин считает, что дни Общественной палаты сочтены. На смену ей как раз и пришла его организация, отметил он.

- Во многих регионах мы сталкиваемся с тем, что люди не знают о существовании Общественной палаты и кто возглавляет ее. То есть она отжила как общественная организация свой цикл, и, по факту, я вынужден констатировать, находится в стадии заката. Соответственно, должна возродиться какая-то новая общественная организация, которая будет заниматься проблемами людей. И главное наше отличие в том, что инициатива о создании Общественной палаты исходила из администрации президента, у нас инициатива идет от людей, - сказал глава комитета в разговоре с ЗАКС.Ру.

Обругав всех вокруг, кроме президента России, участники встречи решили вместе сфотографироваться. Правда, сделать этого не вышло: после окончания конференции часть людей поспешила к выходу, часть - сбилась в группы для разговоров, а часть выстроилась в очередь к Роману Путину. Около получаса люди фотографировались с ним и разговаривали, показывая какие-то бумаги. Путин улыбался, кивал и просил помощников записать важную информацию и сохранить полученные документы.

София Саттарова