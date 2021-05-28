"Другой России Э.В. Лимонова" согласовали митинг по проблемам Мурино

Незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" удалось добиться согласования публичного мероприятия по проблемам города Мурино: первый санкционированный с начала пандемии митинг должен пройти 30 мая.

В ходе акции местные жители и представители общественных организаций собираются обсудить такие насущные проблемы, как отсутствие в продолжающем разрастаться населённом пункте больниц, поликлиник, отделов полиции, пожарных частей, роддомов, скверов, садов, парков; поговорить о проблеме недостаточной освещённости дворов; несанкционированной торговле и других перипетиях локальной жизни.

Отдельно указывается, что на митинге воспрещается любая предвыборная агитация.

Другороссы пытались добиться согласования митинга с февраля текущего года: тогда администрация Ленобласти, к которой формально относится Мурино, сняла часть антиковидных запретов. Активистам несколько раз было отказано, решения оспариваются в судах.