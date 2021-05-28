Четыре петербургских свалки включат в госреестр вредных объектов

Чиновники из петербургского правительства закончили бюрократическую работу для включения в Государственный реестр объектов накопленного вреда еще четырех свалок, о чем объявил в ходе Невского международного экологического конгресса губернатор Александр Беглов.

"Мы провели оценку шести потенциально опасных объектов на территории города - это крупные свалки, одна из них видна из космоса. Два объекта уже включены Министерством природных ресурсов и экологии РФ в государственный реестр. Ждем включения еще четырех объектов", - цитирует его ТАСС.

Соответствующие полномочия - ликвидировать вред окружающей среде - Петербургу как региону РФ достались только в прошлом году.

Два объекта, которые включили в реестр федеральные органы власти и которые упоминает Беглов, это свалка на территории заказника "Озеро Щучье" и Приморская свалка в районе Яхтенной улицы. Ликвидировать такого рода объекты на территории города за счет городского бюджета, федеральных средств, выделенных на нацпроект "Экология", а также внебюджетных денег.

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