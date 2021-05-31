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15:13

ФБК обвинил Федора Горожанко в сливе базы данных сторонников Навального

фото ЗакС политика ФБК обвинил Федора Горожанко в сливе базы данных сторонников Навального

Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о краже базы электронных адресов сторонников Навального, в нем утверждается, что к этому якобы может быть причастен бывший сотрудник штаба Федор Горожанко.

Горожанко до своего увольнения занимался рассылками и имел доступ к секретному API-ключу: с помощью последнего и был получен доступ к базе, утверждают в ФБК. В расследовании указано, что базы выкачивались из Приморского края и Петербурга. В качестве доказательства в расследовании приводятся скрины из выписок с банковского счета Горожанко. Из этих выписок следует, что на банковский счет было внесено 1,24 млн рублей. В ФБК утверждают, что до этого у Горожанко якобы были проблемы с деньгами, и коллекторы через суд требовали от него 96 тысяч рублей.

Горожанко отрицает обвинения в сливе базы данных.

"Версия, что я слил базу за миллион и положил деньги на свой счет, — вранье", — заявил он в разговоре с "Бумагой".

В середине апреля в открытом доступе оказалась база данных тех, кто регистрировался на сайте как поддерживающий идею митинга в поддержку Навального. После этого зарегистрировавшиеся начали получать письма с угрозами, в том числе, о полной деанонимизации людей и донести информацию о регистрации работодателям.

После этого дептранс Москвы начал массово увольнять своих сотрудников, которые регистрировались на том сайте. Такая же ситуация сложилась и с работниками московского метрополитена.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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