Беглов счел преждевременным обсуждать судьбу Конюшенного ведомства с петербуржцами

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского сообщил, что считает преждевременным совещания с горожанами о судьбе Конюшенного ведомства.

Беглов подчеркнул, что Смольный еще не принял окончательного решения о том, как Конюшенное ведомство будет вовлечено в хозяйственный оборот.

"Проведение каких-либо совещаний с участием представителей общественности и градозащитников полагаю преждевременным", - говорится в ответе.

Беглов считает, что вопрос о том, как использовать Конюшенное ведомство, стоит рассматривать после рассчета стоимости работ по его приспособлению.

Отвечая на вопрос Вишневского о предоставлении ему протокола заседании от 11 сентября 2020 года, Беглов указал, что это внутренний документ, который предназначен для использования в работе исполнительных органов власти.

Вишневский обратился к Беглову в мае, предложив обсудить будущее назначение Конюшенного ведомства с общественностью и лишь потом обсуждать инвестиционые предложения по объекту. Перед этим вице-губернатор Максим Соколов предлагал депутату сначала дождаться рассмотрения идей по инвестициям и работы с "потенциальными инвесторами".

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