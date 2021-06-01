За день до начала ПМЭФ Беглов заявил о "непростой" ситуации с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Северной столицы Александр Беглов высказался о ситуации с распространением коронавируса в городе: по его замечанию, обстановка "непростая", но "управляемая", делится РИА "Новости". При этом уже завтра в городе на Неве стартует Петербургский международный экономический форум, на которые съедутся тысячи делегатов со всей страны.

Гостей мероприятия, акцентировал внимание градоначальник, в случае выявления повышенной температуры всенепременно изолируют в гостинице либо госпитализируют. На площадке ПМЭФ, заверил Беглов, будет трудиться в основном "вакцинированный персонал".

"С января до середины мая у нас неуклонно снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Мы составили планы развертывания дополнительных инфекционных коек. Усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, других стандартов безопасности", - отчитался петербургский глава

Напомним, что на мероприятии из-за мер безопасности всем участникам, журналистам и волонтерам придется сдавать тест на COVID-19 за свой счет.

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