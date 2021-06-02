Мировые судьи в Петербурге смогут переизбираться без ограничения срока полномочий

Заксобрание Петербурга приняло за основу законопроект, согласно которому мировые судьи при переназначении смогут занимать должность без ограничения срока полномочий.

Инициативу на рассмотрение парламента внесли комитет по законодательству и комиссия по вопросам законности. Авторы законопроекта отметили, что приводят городское законодательство в соответствие с федеральными изменениями.

Отметим, что для судей сохраняется верхняя планка по возрасту — 70 лет.

С критикой законопроекта выступила депутат "Справедливой России" Надежда Тихонова. Она заявила, что новые правила разрушат конкуренцию

— По сути мы устанавливаем монополию одного судьи на целые десятилетия, — заметила депутат.

"Против" принятия документа проголосовал один депутат, "за" — 35.

Сергей Еремеев

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