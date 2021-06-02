Цивилев обратился к ученым за консультацией из-за обламывания кустов сирени

Петербургский депутат Алексей Цивилев рассказал о поступлении к нему большого числа жалоб на ущерб, который прохожие наносят зеленым насаждениям в Кировском районе, ломая их. Тема обламывания веток кустов сирени, между тем, порождает споры: существует точка зрения, что укорачивать кусты, наоборот, есть благо, способствующее более пышному цветению. Для прояснения картины Цивилев обратился за советом в Ботанический институт им. Комарова (БИН РАН).

"Для компетентного ответа жителям прошу Вас разъяснить, какое воздействие оказывает обламывание веток сирени на кустарник, несет ли оно пользу или вред", - поинтересовался единоросс в письме ученому Дмитрию Гельтману.

Цивилев напомнил также, что независимо от научных оценок за повреждение зеленых насаждений в городе действует административная ответственность: для граждан это штраф в пределах 4-5 тысяч рублей.

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