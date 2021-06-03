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9:33

Захарова прокомментировала закрытие VTimes*

фото ЗакС политика Захарова прокомментировала закрытие VTimes*

В ходе мероприятия Петербургского международного экономического форума 3 июня RTVI поинтересовалось у директора департамента информации и печати Министерство иностранных дел Марии Захаровой ее отношением к закрытию издания VTimes, которое признано СМИ-иноагентом. Захарова призналась, что не знает подобное средство массовой информации. 

Представитель МИДа пыталась добиться от журналистки RTVI ответа, почему VTimes* закрывается. Та со ссылкой на заявления издания заявила, что причина в признании их СМИ-иноагентами.

- Они являются средством массовой информации, их никто не закрывал. Вы сказали, что у них финансовые проблемы, из-за чего? У них спонсоры ушли? Очевидно, спонсоры ушли? Так вы задайте вопрос спонсорам, почему они не хотят финансировать это средство массовой информации. Может их смущает, что у этого средства массовой информации есть некие иные источники дохода, которые теперь они обязаны будут предъявить всему миру, и может спонсоры не хотят ассоциироваться с этими источниками дохода? - поинтересовалась Захарова.

По ее словам, это вопрос финансов или имиджа. Это не является ограничением работы СМИ со стороны государства, отметила Захарова.

Ранее на ПМЭФ представитель МИДа заявила, что российский закон о СМИ-иноагентах либеральнее аналогичного законодательства США. Она добавила, что Россия приняла свой документ в ответ на действия американских властей. 

Созданное бывшими журналистами "Ведомостей" издание VTimes* объявило о своем закрытии, когда Захарова проводила деловой завтрак об иностранных СМИ-иноагентах в рамках ПМЭФ. Около месяца назад издание признали иностранным агентом. VTimes* сообщил, что закроется 12 июня. 

 

* VTimes признано Минюстом СМИ-иноагентом

София Саттарова

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