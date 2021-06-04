Прокуратура приложила пустые листы к доказательствам по признанию ФБК экстремистами

Прокуратура приложила пустые листы бумаги к доказательствам в материалах дела о признании ФБК*, ФЗПГ** и штабов Навального*** экстремистскими организациями, передает "МБХ медиа" со ссылкой на старшего юриста "Команды 29" Максима Оленичева.

По словам Оленичева, в деле как минимум восемь таких листов, в них указан порядковый номер страницы и случайные цифры.

"Прокуратура пытается показать большой объем доказательств, которые по сути не доказывают их доводы. Поэтому в дело стали попадать пустые листы — для придания объема материалам дела. Ведь представить реальных доказательств она не может, поскольку их не существует в природе", - сказал Оленичев, добавив, что суд приобщил эти материалы к делу.

Напомним, московская прокуратура в суде добивается признания ФБК, ФЗПГ и штабов Навального экстремистскими организациями. Деятельность штабов была приостановлена решением столичного прокурора. Спустя три дня после этого руководитель сети штабов Леонид Волков объявил об их закрытии по всей стране.

Заседание суда проходит в закрытом режиме из-за секретности материалов. "Коммерсантъ" пишет, что материалы дела засекречены из-за личных данных силовиков, которые подавил иски о взыскании компенсаций с участников митингов.