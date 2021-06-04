18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

4 июня, 20:05

У Гостиного двора проходит акция с требованием не преследовать одиночных пикетчиков

фото ЗакС политика У Гостиного двора проходит акция с требованием не преследовать одиночных пикетчиков

Возле Гостиного двора вечером 4 июня проходят "пикеты за пикеты": участники мероприятия, держащие плакаты, протестуют против преследования участников одиночных пикетов, разрешенных Конституцией.

"Хватит кошмарить активистов, одиночный пикет - не преступление!", - плакат с таким содержанием держал активист Никита Чирков, которым активно интересовались полицейские.

Силовики проверили документы у Чиркова и предупредили, что публичные мероприятия запрещены в соответствии с постановлением правительства Петербурга N121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". 

Проходящий мимо мужчина обратился к Чиркову со словами "преступление — быть ********* [дураком]", другая женщина, наблюдавшая за происходящим, высказалась в поддержку одиночных пикетов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Отметим, что одиночные пикеты, согласно действующему законодательству РФ, не требуют согласования с властями, однако с введение режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года пикетчиков время от времени задерживают и привлекают к административной ответственности. В мае Конституционный суд опубликовал свое решение, относящееся к теме такого рода протестов, и признал, что многодневные пикеты тоже не требуют согласования. В Татарстане в прошлом году этот принцип был нарушен правоохранительно-судебной системой, что и послужило поводом для разбирательства судей КС.

Обновление:  После одиночного пикета на Площади Восстания сотрудники полиции задержали Никиту Чиркова. Ему вменяют нарушение антикоронавирусных мер, введенных постановлением правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Чиркова везут в 78 отдел полиции, сообщает Telegram-канал ПЬЯТNIЦА.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

28 мая, 16:03 Власти Мурино отозвали заявку на митинг "Другой России"

28 мая, 10:56 "Другой России Э.В. Лимонова" согласовали митинг по проблемам Мурино

23 мая, 15:34 На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку художницы Юлии Цветковой

17 мая, 17:57 Жители Пушкина взывают к властям с трёх красных билбордов, сетуя на опасную дорогу

14 мая, 17:19 В Петербурге прошла акция против некачественного питания в школах

14 мая, 11:46 В Петербурге прошла акция в поддержку преследуемых антифашистов

13 мая, 20:27 На Невском проспекте прошли пикеты в поддержку политзаключенных

4 мая, 15:23 У Гостиного двора прошел пикет в поддержку политзаключенных

2 мая, 18:14 Связанные цепью петербургские комсомольцы провели акцию против политрепрессий

2 мая, 13:50 Полиция разогнала выставку картин в поддержку политзаключенных: задержан Павел Крисевич


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
4 июня, 21:46 Муниципал: Суд прекратил дело депутата МО "Гражданка", задержанной на форуме "Муниципальная Россия"

4 июня, 21:22 Муниципал: Депутаты МО "Лиговка-Ямская" проголосовали за отставку Войтановского

4 июня, 21:06 Президент на ПМЭФ: о Протасевиче, льготах и вакцинировании иностранцев

4 июня, 20:52 К 45-летию Навального Яшин выпустил про него фильм

4 июня, 20:05 У Гостиного двора проходит акция с требованием не преследовать одиночных пикетчиков

4 июня, 19:43 Полиция ведет проверку по заявлению Пригожина о клевете со стороны Соболь и Милова

4 июня, 19:18 Под Псковом отреставрировали могилу Пушкина

4 июня, 18:49 Милонов против того, чтобы депутаты "тусовались" на ПМЭФ как "подвид эскортниц"

4 июня, 18:25 Миронов доволен работой Прилепина над предвыборной программой

4 июня, 17:58 Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела из-за граффити с Навальным

4 июня, 17:43 Путин и канцлер Австрии Курц высказались на ПМЭФ об аресте Протасевича

4 июня, 17:26 Глава британского МИД требует наказания для организаторов "неправдоподобного" интервью Протасевича

4 июня, 16:46 Путину не кажется, что "жесткая рука" государства душит россиян

4 июня, 16:40 Производство "Спутника V" вырастет до 20 млн доз в месяц

4 июня, 16:14 Гудков о выборах в ГД: Боюсь, что выбор будет между Милоновым и Прилепиным

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru