У Гостиного двора проходит акция с требованием не преследовать одиночных пикетчиков

Возле Гостиного двора вечером 4 июня проходят "пикеты за пикеты": участники мероприятия, держащие плакаты, протестуют против преследования участников одиночных пикетов, разрешенных Конституцией.

"Хватит кошмарить активистов, одиночный пикет - не преступление!", - плакат с таким содержанием держал активист Никита Чирков, которым активно интересовались полицейские.

Силовики проверили документы у Чиркова и предупредили, что публичные мероприятия запрещены в соответствии с постановлением правительства Петербурга N121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции".

Проходящий мимо мужчина обратился к Чиркову со словами "преступление — быть ********* [дураком]", другая женщина, наблюдавшая за происходящим, высказалась в поддержку одиночных пикетов, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Отметим, что одиночные пикеты, согласно действующему законодательству РФ, не требуют согласования с властями, однако с введение режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года пикетчиков время от времени задерживают и привлекают к административной ответственности. В мае Конституционный суд опубликовал свое решение, относящееся к теме такого рода протестов, и признал, что многодневные пикеты тоже не требуют согласования. В Татарстане в прошлом году этот принцип был нарушен правоохранительно-судебной системой, что и послужило поводом для разбирательства судей КС.

Обновление: После одиночного пикета на Площади Восстания сотрудники полиции задержали Никиту Чиркова. Ему вменяют нарушение антикоронавирусных мер, введенных постановлением правительства Петербурга №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Чиркова везут в 78 отдел полиции, сообщает Telegram-канал ПЬЯТNIЦА.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру