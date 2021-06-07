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14:07

Проект рекультивации полигона Красный Бор обсудят с жителями Ленобласти

фото ЗакС политика Проект рекультивации полигона Красный Бор обсудят с жителями Ленобласти

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко пообещал обсудить с жителями региона проект рекультивации полигона Красный Бор.

По словам губернатора, ещё в 2014 году локальные власти направляли обращения в различные инстанции с требованием приостановить работы на "опасной" свалке."После этого я неоднократно встречался с жителями и сейчас они ждут, когда начнётся общественное обсуждение проекта по рекультивации полигона", - цитирует Дрозденко "Петербургский дневник".

По плану, работы по очистке территории должны пройти в несколько этапов: на первом создадут противофильтрационную завесу вокруг полигона, потом - инфраструктуру для обезвреживания (переработки) содержимого карт и после рекультивируют местность. Цикл обещается завершить до 2024 года, затем полигон герметично "законсервируют".

Работы по рекультивации полигона, заказанные Минприроды, ведет ФГУП "ФЭО". По их окончании участок огородят забором. В конце марта объект посетила вице-премьер Виктория Абрамченко и не узрела ничего подозрительного на его территории: при этом ранее активисты "Зеленого Фронта" провели экспертизу проб стоков полигона и выявили существенные завышения содержания в грунте и воде токсических веществ.

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