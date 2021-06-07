КСП нашла признаки неэффективного расходования бюджета Петербурга на 1,2 млрд рублей

В ходе проверки исполнения бюджета Петербурга за 2020 год Контрольно-счетная палата выявила признаки неэффективного использования средств на сумму 1,2 млрд рублей, сообщил председатель КСП Константин Желудков на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 7 июня.

Кроме того, установлены признаки нецелевого использования средств казны на 2,3 млн рублей.

Также Желудков отметил, что в 2020 году увеличилось количество невыполненных плановых задач по государственным программам: не достигнуты значения 38 из 119 целевых показателей.

Заместитель председателя комитета финансов Светлана Шустрова, отчитываясь об исполнении бюджета, заявила, что городская казна смогла адаптироваться к новой реальности с меньшими потерями, чем изначально прогнозировались. Город, по её словам, перевыполнил план по доходам на 4,4%: в казну поступили 670,6 млрд рублей. Израсходовано было 710,3 млрд рублей, что составляет 98,5% от уточненного плана. Чиновница отметила, что такого показателя исполнения бюджета не было уже много лет.

Сергей Еремеев