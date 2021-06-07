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15:51

Фонд ОМС: Средняя зарплата врачей в Петербурге - 128,1 тысяч рублей

фото ЗакС политика Фонд ОМС: Средняя зарплата врачей в Петербурге - 128,1 тысяч рублей

Петербургские врачи в 2020 году в среднем получали по 128,1 тысячи рублей, следует из доклада и.о. директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Вадима Стожарова на заседании бюджетно-финансового комитета ЗакСа 7 июня. 

Зарплата среднего медперсонала составила 73,8 тысяч рублей. Младшего - 60,3 тысячи рублей. Все три показателя за год выросли на на 12,8% - 21,2%.

Также Стожаров рассказал, что на борьбу с COVID-19  по линии фонда в 2020 году было направлено 15,5 млрд рублей. ПЦР-диагностика обошлась ТФОМС в 1,4 млрд рублей.

Сергей Еремеев

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