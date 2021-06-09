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10:26

В ЗакСе наградили лауреатов литературной премии имени маршала Говорова

фото ЗакС политика В ЗакСе наградили лауреатов литературной премии имени маршала Говорова

Сразу после начала очередного заседания Заксобрания Петербурга, 9 июня, его председатель Вячеслав Макаров вручил литературные премии имени маршала Советского Союза Л. А. Говорова. 

Их вручают с 2003 года авторам документально-художественной прозе о Великой Отечественной войне и блокадном Ленинграде. Макаров отметил, что впервые премии удостоился коллектив авторов Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского.

- Ваш вклад в историю – это не только вклад в воспитание подрастающего поколения, это вклад в единение народа, - заявил спикер ЗакСа лауреатам.

Он подчеркнул, что их труд – уникальный вклад в формирование кода победителей.

Сергей Еремеев


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