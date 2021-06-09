ЗакС и Смольный попросят Совфед изменить границы Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 9 июня утвердило текст обращения на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с просьбой включить в границы города три искусственных земельных участка.

Документ адресован от имени городского парламента и губернатора Александра Беглова.

Включить в границы города предлагается территории, введённые в эксплуатацию в 2014-2016 годах: участок 21 в районе западной части Крестовского острова и два участка в Петродворцовом районе, в юго-западной части Невской губы Финского залива.

Сергей Еремеев

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