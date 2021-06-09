ЗакС заявил Беглову о недостаточном количестве льготных маршрутов для петербуржцев в Ленобласти

Заксобрание Петербурга на заседании 9 июня утвердило обращение на имя губернатора Александра Беглова. Депутаты просят скорректировать соглашение по перевозке жителей города и Ленинградской области, добавив в Ленобласти новые маршруты, на которых для пенсионеров и предпенсионеров из Петербурга будут действовать льготы.

В обращении говорится, что в настоящее время таких маршрутов 61, в то время как областным льготникам доступны 282 муниципальных и 83 смежных межрегиональных автобусных, 46 троллейбусных и 42 трамвайных маршрута в Петербурге.

Инициатором обращения выступила комиссия ЗакСа по промышленной политике. Её председатель Алексей Макаров отметил, что отдельные категории жителей Петербурга поставлены в неравное положение с представителями аналогичных категорий из Ленобласти.

Предложено расширить перечень категорий горожан, которые имеют право на льготный проезд в Ленобласти. К ним предложено отнести детей из многодетных и многодетных приемных семей возрастом не старше 18 лет.

Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова обратила внимание на то, что льготы предусмотрены и для предпенсионеров. Она напомнила, что эта категория граждан появилась в результате повышения пенсионного возраста, которое инициировали и поддержали представители "Единой России". Депутат призвала вернуться к прежнему пенсионном возрасту за счёт Фонда национального благосостояния.

Сергей Еремеев

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