Поправки в закон Петербурга о казачестве прошли второе чтение

Заксобрание Петербурга 9 июня утвердило во втором чтении инициативу, активизирующую городской закон о казачестве.

Единороссы Вера Сергеева и Денис Четырбок предложили убрать из документа норму, по которой уставы хуторских, станичных, городских и юртовых казачьих обществ, которые действуют на территории Петербурга, может утверждать городское правительство. Таким образом, городской закон планируется привести в соответствие с федеральным.

Первое чтение инициативы состоялось еще 16 сентября 2020 года.

Сергей Еремеев

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