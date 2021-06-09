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10:59

ЗакС окончательно принял новую редакцию закона о детском омбудсмене

фото ЗакС политика ЗакС окончательно принял новую редакцию закона о детском омбудсмене

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 9 июня, одобрило в третьем чтении обновленную версию закона о региональном уполномоченном по правам ребенка.

В утвержденной редакции документа детально прописан порядок рассмотрения обращений граждан и проведения личного приема. В частности, говорится, что пообщаться с детским омбудсменом гражданин может в формате видеоконференции. 

Кроме того, детально регулируется деятельность уполномоченного по внесудебной защите прав и законных интересов детей. Устанавливается судебный порядок защиты прав и законных интересов детей омбудсменом.

Уточняются требования к кандидатам на должность уполномоченного. Ими не могут быть лица младше 30 лет без высшего образования и опыта работы по защите прав и законных интересов детей.

Сергей Еремеев

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