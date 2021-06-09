В Петербурге появятся максимальные цены кадастровых работ

Законодательное собрание Петербурга в среду, 9 июня, приняло за основу проект закона о предельных максимальных ценах кадастровых работ.

Документ внесли представитель КПРФ Александр Рассудов и единоросс Денис Четырбок.

Так, для личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства планка будет установлена на уровне 7500 рублей, для садоводства и огородничества – 5500 рублей, для индивидуального гаражного строительства – 3500 рублей.

Рассудов объяснил, что инициатива разработана в рамках подготовки к "гаражной амнистии", которая стартует в России с 1 сентября. В течение пяти лет граждане, использующие гаражи, установленные до вступления в силу Градостроительного кодекса, получат право на бесплатное предоставление им участков, на которых эти гаражи расположены.

Сергей Еремеев

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