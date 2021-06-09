Проработку проекта музея на Охтинском мысу продлили до конца года

Крайний срок исполнения президентского поручения относительно создания на Охтинском мысу археологического музея продлили из Москвы, о чем сообщил портал MR7.

"Мы получили письмо из контрольного управления президента о том, что наш доклад главой государства рассмотрен, принят, с учетом большой и сложной работы срок нам продлили до 1 декабря", - объявила замминистра культуры Алла Манилова на заседании рабочей группы.

Проработанное решение о создании культурного объекта в устье Охты предстоит выносить Маниловой вместе с коллегами по комиссии, в которую вошли вице-губернатор Борис Пиотровский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава комитета по культуре Константин Сухенко, археолог Петр Сорокин. Последний, в свою очередь, посетовал на то, что на заседании не получилось показать презентацию градозащитников, демонстрирующую местоположение и состояние средневековых памятников на мысу.

"Очень трудно на словах, без наглядности, все это объяснять", - сказал археолог, добавив, что участники заседания получат презентацию в виде файла.

Напомним, конфликтная ситуация вокруг Охтинского мыса состоит в том, что строительства делового центра на нем добивается "Газпром нефть". Градозащитники придерживаются той точки зрения, что учреждение музея в "урезанном" виде не отвечает указанию главы государства Владимира Путина, который с интересом отнесся к созданию историко-археологического музея-заповедника. Борис Пиотровский 4 июня пообещал, что четверти территории Охтинского мыса застройка не коснется. О "мысе раздора" подробнее читайте в материале ЗАКС.Ру.

изображение: концепция архитектурного бюро "Студия-17"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.