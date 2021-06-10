18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

13:12

Суд во Владимире отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

фото ЗакС политика Суд во Владимире отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

Октябрьский суд Владимира отклонил иск Алексея Навального к администрации исправительной колонии №3 о запрете адвокатам проносить телефоны и ноутбуки, передает ТАСС.

Сам Навальный в рассмотрении иска не участвовал.

Навальный подал иск в середине мая. В нем политик указывал, что руководство колонии, где он проходил лечение, запрещало адвокатам в апреле-мае при свиданиях с ним использовать личные смартфоны и ноутбуки. Он просил признать действия администрации ИК-3 незаконными.

Накануне Петушинский суд Владимирской области рассматривал иски Навального к руководству исправительной колонии № 2 в Покрове: о вырезании фрагментов газет и отказе предоставить политику Коран. От обоих исков Навальный отказался.

В больницу при ИК-3 Навального доставили в апреле из-за серьезных проблем со здоровьем на фоне голодовки. Напомним, Навальный оказался в колонии после того, как суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный: условный срок Навального по этому делу истекал в конце 2020 года. ФСИН было недовольно тем, что политик не отмечался в службе, пока проходил в Германии реабилитацию после отравления, которое он пережил в августе прошлого года.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

9:58 Госдеп США призвал Россию прекратить "репрессии" в отношении оппозиции и Навального

8 июня, 18:57 В Женеве Навальному заочно присудили премию мужества

8 июня, 11:44 Суд отложил рассмотрение иска Навального о запрете адвокатам проносить технику в ИК-3

7 июня, 11:45 Навальный отказался от всех исковых претензий к ИК-2: суд прошение политика удовлетворил

4 июня, 20:52 К 45-летию Навального Яшин выпустил про него фильм

4 июня, 12:51 "То, что отмечаю в камере, — ерунда": Навальный написал письмо в свой день рождения

2 июня, 15:16 Суд отказался снимать Алексея Навального с учета в колонии как склонного к побегу

2 июня, 14:12 Навальный поддержал преследуемых Пивоварова и Гудкова новым текстом из колонии

27 мая, 18:47 Суд прекратил дело Яны Трояновой об организации январского протеста в поддержку Навального

25 мая, 12:19 Следователи рассказали Навальному в колонии о новых уголовных делах против него


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:28 Российские туроператоры просят Голикову открыть Египет и Турцию

17:12 "Каждый суслик в поле агроном — так не должно быть": Макаров призвал единороссов к единству

16:46 Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и Венедиктова из-за слов про ЧВК Вагнера

16:30 Макаров открыл конференцию "Единой России" словами о волонтерах

16:06 Соратники Навального заявили о пропаже из его медкарты в Омске документов, подтверждающих отравление

15:17 Facebook и Telegram оштрафовали на 17 и 10 млн рублей за неудаление запрещенных постов

14:58 В Благовещенске избили журналиста "Радио Свобода"*: он готовил расследование о местном депутате

14:47 Володин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Ларисы Шойгу

14:40 Христо Грозев: Расследование про отравление Быкова - точно не последнее, будет ещё 3-4

14:34 Комиссия по горхозу ЗакСа предложила отменить документ о застройке парка на Смоленке

14:20 Сын бывшего губернатора Иркутской области подал в суд на Милонова

14:01 Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

13:58 Горсуд Петербурга оставил прежним приговор участнику митинга 31 января

13:56 ВС отменил условный срок жителю Татарстана за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

13:55 Полиция прекратила дело Удальцова из-за первомайской акции КПРФ

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru