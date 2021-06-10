Facebook и Telegram оштрафовали на 17 и 10 млн рублей за неудаление запрещенных постов

Таганский суд Москвы оштрафовал соцсеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалять запрещенный контент, передает "Новая газета".

На сервисы были составлены по четыре протокола по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Facebook был оштрафован на общую сумму 17 млн рублей, Telegram — на 10 млн. О какой именно информации шла речь, не уточнялось.

В мае Telegram оштрафовали на 5 млн рублей за неудаление призывов к участию в митингах в январе. В тот же день суд в Петербурге оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн рублей за неудаление видео с анонсами протестов.

Также в конце мая мировой суд оштрафовал Google и Facebook за неудаление контента по требованию Роскомнадзора. Google по трем протоколам оштрафовали на 6 млн рублей, Facebook по восьми протоколам - на 26 млн. До этого суд штрафовал Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалять призывы к участию в протестах, а позже - еще на 19 млн.