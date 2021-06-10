18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

10 июня, 17:39

Музей Ледового побоища под Псковом закрылся из-за строительства мемориала Александру Невскому

фото ЗакС политика Музей Ледового побоища под Псковом закрылся из-за строительства мемориала Александру Невскому

Частный музей истории Ледового побоища в Псковской области остановил работу из-за того, что единственная ведущая к нему дорога разбита тяжелой техникой, которая доставляет материалы для строительства памятника Александру Невскому, сообщается на сайте музея.

"В связи с тяжелым аварийным состоянием единственной дороги, соединяющей трассу Псков – Гдов с деревней Самолва, я, осознавая ответственность за наших гостей, принял непростое в юбилейный год Святого благоверного князя Александра Невского решение прекратить на неопределенный срок приём и обслуживание посетителей Музея истории Ледового побоища. Тяжелая аварийная ситуация на 8 – 34 км указанной дороги сложилась в связи с тем, что ее разрушила и продолжает разрушать тяжелая техника, доставляющая материалы для возведения монумента в деревне Самолва", – сказал директор музея Владимир Потресов 

По его словам, разбитая дорога "представляет реальную угрозу для жизни и здоровья автомобилистов, направляющихся в Самолву" и для технического состояния транспорта. 

В древне Самолва власти собираются построить мемориальный комплекс "Александр Невский с дружиной": на его создание президент Владимир Путин в мае поручил выделить 112 млн рублей. 

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Пройдут праздничные мероприятия по этому случаю и в Петербурге. В том числе на 12 сентября запланирован ежегодный крестный ход и концерт, также анонсировано световое шоу 6 декабря, в день памяти князя и день его погребения во Владимире. 

В 2021 году власти также озаботились реставрацией Александро-Невской лавры. На это из бюджета Петербурга уйдет не менее 93,5 млн рублей.

 

Фото: ледовое-побоище.рф

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

10 июня, 20:57 Андрей Цариковский покинул пост замглавы ФАС

10 июня, 19:52 Сервисы проката электросамокатов возвращаются к работе в Петербурге

10 июня, 19:15 "Спасибо за беспокойство, любимые": Галина Тимченко опровергла закрытие "Медузы"

10 июня, 18:58 У СКР по Коми появится новое здание за 269 млн рублей

10 июня, 18:18 "Бизнес-модель рухнула": Тимченко рассказала о проблемах "Медузы" из-за статуса иноагента

10 июня, 17:58 Дворцовый мост украсят праздничной иллюминацией по случаю старта Евро-2020

10 июня, 16:46 Пригожин подал в суд на "Эхо Москвы" и Венедиктова из-за слов про ЧВК Вагнера

10 июня, 14:58 В Благовещенске избили журналиста "Радио Свобода"*: он готовил расследование о местном депутате

10 июня, 14:01 Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

10 июня, 13:56 ВС отменил условный срок жителю Татарстана за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
10 июня, 22:18 Муниципал: На заседание совета МО "Автово" не пустили претендента на депутатский мандат

10 июня, 21:44 "Единую Россию" попросили стать более единой

10 июня, 20:57 Андрей Цариковский покинул пост замглавы ФАС

10 июня, 20:27 Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сложностях при лечении COVID-19 из-за мутаций

10 июня, 20:24 Блогера Хованского арестовали на два месяца

10 июня, 20:12 В "Яблоке" осудили решение признать ФБК* экстремистской организацией

10 июня, 19:52 Сервисы проката электросамокатов возвращаются к работе в Петербурге

10 июня, 19:36 Смольный на месяц ограничил численность культурных мероприятий

10 июня, 19:15 "Спасибо за беспокойство, любимые": Галина Тимченко опровергла закрытие "Медузы"

10 июня, 18:58 У СКР по Коми появится новое здание за 269 млн рублей

10 июня, 18:52 Комитет Госдумы одобрил тюремные сроки за финансирование нежелательных организаций

10 июня, 18:40 В Архангельске суд отклонил жалобу на продление ареста отцу Ивана Жданова

10 июня, 18:18 "Бизнес-модель рухнула": Тимченко рассказала о проблемах "Медузы" из-за статуса иноагента

10 июня, 17:58 Дворцовый мост украсят праздничной иллюминацией по случаю старта Евро-2020

10 июня, 17:52 Соловьёв, Тетердинко и Доброхотов вошли в число делегатов съезда "Единой России"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru