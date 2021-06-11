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11:24

Партия пенсионеров напомнила чиновникам о низком качестве дорог в Шушарах

фото ЗакС политика Партия пенсионеров напомнила чиновникам о низком качестве дорог в Шушарах

Петербургское отделение Партии пенсионеров выступило с заявлением, посвященным состоянию дорог и благоустройства в Шушарах, которое давно беспокоит местных жителей и активистом. Особенно выделяется неприемлемое, с точки зрения партии, качество "бесхозных" Центральной и Муромской улиц, на которых даже не имеется освещения и которые после дождя становятся непроходимыми. Отмечается в заявлении и то, что ремонт Колпинского шоссе много раз откладывался и до сих пор не начат.

"Партия пенсионеров вместе с местными жителями призывает комитет по развитию транспортной инфраструктуры включить данные улицы в план ремонта. Но для начала надо принять решения по принадлежности дорог, чтобы начать полноценное благоустройство", - считает глава регионального отделения Партии пенсионеров Николай Климович.

При этом он обратил внимание на то, что гражданам путем самоорганизации удалось добиться ремонта одного участка Центральной улицы, а значит, борьба за лучшие условия не безнадежна.

Отметим, что в Шушарах время от времени проходят запоминающиеся акции, отсылающие к теме медленного развития пригорода: в течение последнего года активисты конструировали "Колумбарий шушарских надежд", пускали по улицам "трамвай Беглова" и устанавливали "памятник выдающейся пробке".

фото: Шумные Шушары / ВКонтакте

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