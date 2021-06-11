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12:42

ЗакС Петербурга подготовил инициативу о правилах поведения в аэропортах

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга подготовил инициативу о правилах поведения в аэропортах

Комитет по законодательству ЗакСа на заседании 11 июня одобрил и решил направить в совет законодателей проект закона о введении правил поведения физических лиц в аэропортах гражданской авиации. 

Согласно документу, в Воздушный кодекс России должен быть добавлен пункт, который дает аэродромам 

Председатель комитета Денис Четырбок ("Единая Россия") заявил, что инициатором этого документа была компания "Воздушные ворота Северной столицы", выполняющая функции оператора "Пулково". Ее гендиректор Леонид Сергеев, выступая перед депутатами, объяснил, что правила нужны для борьбы с бездомными, которые ночуют в терминалах, и нелегальными таксистами.

- Когда мы попытались самостоятельно эту проблему решить, к нам пришла прокуратура. На то, что мы сказали не пускать в терминал людей такого вида и с такими занятиями, они сказали: "Вам надо пускать, иначе мы против вас откроем уголовное дело", - отметил Сергеев. 

Он также рассказал, как сотрудники аэропорта вместе с сотрудниками линейного отделения полиции боролись с нелегальными упаковщиками. Эти люди, по словам гендиректора, упаковывали вещи даже тех пассажиров, которые этого не хотели.  

- Это были ребята из Дагестана со сломанными ушами. Они нашим говорили: "Мы вам тоже сломаем уши". Четыре месяца борьбы ЛОПа привели к тому, что мы очистили терминалы от такого рода поведения. Но это все было сделано, как говорят, на характере. Никакого подтверждения под это законодательного нет, - сказал Сергеев.

Депутат "Единой России" Алексей Цивилев счел это высказывание не слишком корректным.

- Есть разные виды спорта. В балете, например, ломают пальцы.  Я занимался борьбой, там все ломали уши. Это нормально, ничего в этом такого нет. Мы же не запретим борьбу. Это к "дагестанцами со сломанными ушами". Реплика некорректная, - заметил Цивилев.  

- В принципе, борцы - это очень реальная, большая сила, - ответил Сергеев.

В случае одобрения инициативы советом законодателей, она пройдет три чтения городского парламента и будет направлена в Госдуму.


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