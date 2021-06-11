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12:55

Непарламентские партии выступят в ЗакСе 16 июня

фото ЗакС политика Непарламентские партии выступят в ЗакСе 16 июня

Выступление членов партий, не представленных в петербургском парламенте, состоится на заседании Заксобрания 16 июня. Об этом 11 июня сообщил председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок во время обсуждения проекта повестки пленарного заседания.

Четырбок сказал, что уже заявились порядка 6 партий. По его словам, у других еще есть на это время. 

Представители непарламентских партий выступают в Мариинском дворце ежегодно, на одном из летних заседаний ЗакСа. Традиционно их представители высказываются на тему социально-экономического развития Петербурга.

Также 16 июня парламент планирует утвердить документы об исполнении бюджета города и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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