18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

17:08

"Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

фото ЗакС политика "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

Акционист Павел Крисевич дал объянения полицейским по поводу своего перфоманса со стрельбой на Красной площади, сообщает "Апология протеста". При этом ни ему, ни его адвокату Мансуру Гильманову неизвестно о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.

По словам правозащитников, акционист дал объяснения полицейским по поводу своего перфоманса. Крисевич пояснил, что главной идеей акцией было "устранение собственного страха". Он рассказал, что сделал "два показательных выстрела" холостым патроном в воздух из охолощенного списанного пистолета Р-411, затем один - "в сторону своей головы".

Активист подчеркнул, что акцию "делал для себя, привлечь внимание прохожих не пытался". Также, по его словам, он перед началом заявил, что проводит "художественную акцию, направленную против устрашения", и уже после этого достал пистолет. 

"В сторону людей пистолет не наводил, сопротивление при задержании не оказывал. Какого-либо преступного умысла не имел. Заочно я знал, что правоохранитель меня будут задерживать. На саму Красную площадь прибыл один. Более мне сообщить нечего", - заключил Крисевич в объяснениях.

Затем активиста увезли из ОВД "Китай-город" в УВД по Центральному административному округу к следователю.

Крисевича задержали около полудня, когда он проводил акцию с холостым выстрелом в голову в поддержку политзаключенных. Перед этим он записал на видео манифест с критикой власти.

 

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:58 В Мурманске зафиксировали рекордную с 1936 года жару

17:40 Тете Дмитрия Гудкова предъявили новое обвинение по делу о долгах за аренду

17:33 На большинство матчей Евро-2020 в Петербурге раскупили билеты

17:08 "Устранение собственного страха": Крисевич рассказал полиции о своей акции со стрельбой на Красной площади

16:58 Петербург получил еще 39,6 тысяч доз "Спутника V"

16:52 Рок-фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год по требованию Роспотребнадзора

16:47 Футбольная сборная Смольного заняла пятое из шести мест на "Кубке Госдумы"

16:35 "Яблоко" потребовало возбуждения уголовного дела после статьи об отравлении Дмитрия Быкова

16:23 "Точно на букву V": Команда VTimes сообщила о планах создать новое издание

15:51 Власти Петербурга разрешили отдыхать на газонах в центре города

15:26 На акциониста Крисевича завели дело о хулиганстве после стрельбы на Красной площади

14:58 Белковский о новых арестах: Власть показывает всем, что нужно фильтровать базар

14:26 В Тосненском районе благоустраивают парк имени Александра Невского

14:08 ЗакС Петербурга заказывает мини-раскраски "Удивительные животные"

13:56 Иван Жданов сообщил об объявлении себя в розыск

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru