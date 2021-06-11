На акциониста Крисевича завели дело о хулиганстве после стрельбы на Красной площади

В отношении акциониста Павла Крисевича возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в управлении МВД по Москве.

Полицейские заявили, что на Красной площади "был замечен гражданин, который произвёл несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя".

"В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". Решается вопрос о задержании мужчины", - сказали представители МВД.

SOTA сообщает, что связь с задержанной корреспонденткой Никой Самусик прервалась. Она успела сообщить, что ей вменяют нарушение ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

Крисевича задержали около полудня, когда он проводил акцию с холостым выстрелом в голову в поддержку политзаключенных. Перед этим он записал на видео манифест.