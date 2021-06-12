В день России Макаров на сцене парка 300-летия подарил артистке гармонь

Глава петербургского отделения "Единой России", спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выступил со сцены на спортивном фестивале "ВсемСпорт" в парке 300-летия города. Парламент вместе с ним на мероприятии представлял также депутат Андрей Горшечников. В день России Макаров вспомнил Декларацию о суверенитете, принятую 31 год назад, и отметил, что действующий президент активно отстаивает ее принципы.

"Наш Президент Владимир Владимирович Путин сказал, что Россия может быть только суверенной или ее вообще не будет. <...> Вы должны помнить о том, что за вами великая история, великие предки, великие Святые земли Русской. Самое главное, чтобы у вас в душе и в сердце всегда была любовь к родному Отечеству и нашему городу: и в радостные, и в сложные минуты", - произнес политик.

По старой привычке Макаров не обошелся без упоминания "генетического кода победителей", присущего, с точки зрения единоросса, его соотечественникам. Находясь на сцене, председатель парламент подарил одной из выступавших девушек гармонь.

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