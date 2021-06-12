Пикеты в поддержку Ники Самусик продолжились на Невском проспекте

На Невском проспекте 12 июня проходят одиночные пикеты в поддержку петербургской журналистки Ники Самусик, задержанной в Москве во время съемки перфоманса акциониста Павла Крисевича.

Сначала активисты встали на пересечения Караванной улицы и Невского проспекта. Активистка развернула плакат с текстом "Моей подруге грозит 7 лет за журналистскую деятельность #СвободуНикеСамусик". Через несколько минут на место приехали сотрудники полиции. Они предупредили активистов, что одиночный пикет является формой публичного мероприятия. После этих слов участники пикета убрали плакаты и разошлись. Задерживать их не стали.

Позже они снова собрались рядом с Домом журналиста на Невском проспекте. Активистка Анна Межова стояла с плакатом "Честная журналистика — не преступление. Свободу Нике Самусик".

— Ника — прекрасный журналист, отличная подруга. Она выполняла свою работу. Это совершенно неприемлемо, — рассказала Межова.

Ранее в этот же день на Невском проспекте за одиночный пикет задержали Марину-Викторию Нагорных, которая также вышла с плакатом в поддержку Самусик. Сейчас она находится в 78 отделе полиции.

Ника Самусик была задержана днём 11 июня на Красной площади. Она освещала акцию петербургского художника-акциониста Павла Крисевича, который сделал три выстрела воздух из охолощенного пистолета, а затем изобразил выстрел в сторону своей головы. За это на Крисевича возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Самусик тоже проходит по этому делу в качестве подозреваемой. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Константин Леньков