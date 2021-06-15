В РФ учли еще 14,1 тысяч случаев коронавируса, в Петербурге - 902

В РФ растет заболеваемость COVID-19: за прошедшие сутки зарегистрировали 14 185 случаев заражения инфекцией, что почти на полсотни больше, чем сутки назад. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 379, а сумело поправиться 8597 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 6805 новых больных, в Петербурге – 902 (на 37 больше, чем накануне), в Подмосковье – 1185. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 913 человек и скончалось 53.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Бразилии, Индии, Франции и Турции.