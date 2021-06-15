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13:47

Муниципал из "Балтийской жемчужины" поспорил с Тетердинко из-за бюджетных расходов на школы

фото ЗакС политика Муниципал из "Балтийской жемчужины" поспорил с Тетердинко из-за бюджетных расходов на школы

Житель микрорайона "Балтийская жемчужина" и мундеп местного совета МО "Южно-Приморский" Валерий Веремейчик 15 июня обрушился с критикой на лидера фракции "Единая Россия" в ЗакСе Александра Тетердинко во время круглого стола на тему нехватки школ в Петербурге. Муниципал специально пришёл на это мероприятие, чтобы высказать претензии чиновникам и парламентарию.

- Когда мы заезжали, нам обещали коммунальный рай. В итоге у нас нет ни школ, ни детских садов. Ничего, - возмутился Веремейчик. - Законодательная власть, которая должна контролировать исполнительную, этим не занимается. Просто руки поднимают, когда бюджет принимают, и распределяют поправку депутатскую. Так не должно продолжаться. Ребята, надо думать о будущем. 

Муниципал также рассказал, что в школе 547, где учится его сын, учеников в два с половиной раза больше, чем положено. Тетердинко ответил, что с пониманием относится к эмоциям жителя. 

- Я сам родитель и, когда мой ребёнок пойдет в школу, я бы не хотел, чтобы она пошла в школу, которая рассчитана на 800 [мест], а учится там 2000 [школьников], - сказал единоросс. - И я бы хотел, чтобы она пошла в школу в непосредственной близости от места пребывания. Я вас прекрасно понимаю. Но когда вы говорите о деятельности Законодательного собрания, я вам скажу о двух аспектах. Все запросы правительства на строительство социальных объектов - практически все, 90% - ежегодно Законодательным собранием удовлетворяются. У нас другая проблема. У нас адресная инвестиционная программа не выполнялась на 100%, деньги не осваивались. Второй аспект - мы эти деньги можем взять только из затрат. 

Тетердинко отметил, что депутаты не могут сокращать другие социальные расходы. Закончил свое выступление единоросс цитатой спикера ЗакСа Вячеслава Макарова: "Бюджет - это равномерное распределение разочарований". Он добавил, что денег в городе постоянно не хватает. 

- На СКК хватает, - заметил Веремейчик. 

В круглом столе также приняли участие представители комитета по строительству, профсоюза "Учитель" и инициативные жители Красносельского района. 

Тетердинко в своём выступлении отметил, что нехватку средств регионального бюджета на строительство новых школ, в том числе на юго-востоке города, можно компенсировать за счёт федеральной казны, в частности путем бюджетных кредитов. Также единоросс пообещал поднять вопросы, сформулированные жителями проблемных кварталов Красносельского района, в рамках "нулевых чтений" бюджета Петербурга на 2022 год.

Сергей Еремеев


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