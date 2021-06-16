Привитый "Спутником V" глава Коми попал в больницу с коронавирусом

Руководитель Коми Владимир Уйба обратился к жителям региона с сообщением о том, что попал в республиканскую инфекционную больницу с коронавирусом: при этом ещё зимой региональный глава прошёл полный курс вакцинации.

"Сегодня записываю свое видеообращение достаточно необычно. Я все-таки заболел коронавирусом. Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме", - отчитался Уйба.

Своё состояние глава республики оценил как удовлетворительное, всё требуемое лечение он оперативно получает. Резюмируя, Уйба ещё раз призвал граждан не пренебрегать вакцинацией.