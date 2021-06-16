В закон Петербурга о молодежной политике не стали вносить слова о соцподдержке молодых граждан

Парламент Петербурга на заседании 16 июня отказался утверждать поправки фракции "Справедливая Россия" в новую редакцию городского закона о молодежной политике.

Справороссы предложили прописать в преамбуле, что под молодежной политикой подразумевается "в том числе при установлении мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов".

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок назвал эту поправку избыточной, так как аналогичное положение уже прописано в другой статье закона.

Кроме того, лидер фракции ЛДПР Павел Иткин предлагал прописать в качестве одного из принципов молодежной политики равный доступ всех политических партий "к участию в деятельности консультативных, совещательных и иных органов, созданных при территориальных органах, органах власти местного самоуправления". Помимо этого он выступил за то, чтобы наделить ЗакС полномочием создавать координационные и совещательные органы по вопросам молодежной политики. Эти предложения парламент также отверг.

Сергей Еремеев

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