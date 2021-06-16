Путин и Байден договорились о возвращении послов РФ и США к работе

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с лидером США Джо Байденом о возвращении послов двух стран в Москву и Вашингтон для работы, передает ТАСС.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Байденом в Женеве. Он добавил, что послы "возвращаются к месту своей службы".

Путин не назвал конкретных сроков возвращения послов к работе, отметив, что это "вопрос чисто технического характера".

В конце апреля Путин подписал указ, согласно которому "недружественные иностранные государства" не могут нанимать на работу людей, находящихся на территории России. Уже заключенные договоры предписывалось расторгнуть. 14 мая кабмин РФ внес в список "недружественных стран" США и Чехию. После этого посольство США в Москве объявило, что прекратит выдавать россиянам любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

фото: kremlin.ru