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13:52

Песков о словах Путина про ФБК и Навального: Президент обладает той информацией, которой он обладает

фото ЗакС политика Песков о словах Путина про ФБК и Навального: Президент обладает той информацией, которой он обладает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов не цепляться за слова Владимира Путина о нарушении закона со стороны Алексея Навального, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Путин в ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Навальный сознательно нарушил требования законодательства, выехав за границу на лечение в конце августа 2020 года. При этом политика транспортировали в Германию после отравления в состоянии комы, и Путин в октябре 2020-го в ходе Валдайского форума утверждал, что он лично просил Генпрокуратуру позволить вывезти Навального, несмотря на условный срок. 

"Здесь не нужно цепляться за слова, президент не говорил о хронологической последовательности. Нет никакой необходимости, ее все хорошо знают. Он говорил в целом о том, что уже потом нормы закона были нарушены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли фраза Путина о "сознательном" отъезде Навального оговоркой, или президента дезинформировали.

Также Песков отказался сообщать, откуда у Путина информация о том, что сотрудники ФБК* якобы распространяли рецепты создания "коктейлей Молотова", передает "Интерфакс". Об этом президент также заявил в ходе общения со СМИ накануне, отвечая на вопрос, почему ФБК был признан экстремистской организацией. Журналисты отметили, что ранее эта информация нигде не фигурировала.

"Президент обладает той информацией, которой он обладает", - ответил Песков. 

На уточняющий вопрос, верна ли эта информация, Песков сказал: "Президент обладает верной информацией". 

Тогда журналисты попросили представителя Кремля поделиться известными деталями на этот счет, но Песков заявил, что не может этого сделать.

*ФБК внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена
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