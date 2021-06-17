Песков о словах Путина про ФБК и Навального: Президент обладает той информацией, которой он обладает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал журналистов не цепляться за слова Владимира Путина о нарушении закона со стороны Алексея Навального, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне Путин в ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом заявил, что Навальный сознательно нарушил требования законодательства, выехав за границу на лечение в конце августа 2020 года. При этом политика транспортировали в Германию после отравления в состоянии комы, и Путин в октябре 2020-го в ходе Валдайского форума утверждал, что он лично просил Генпрокуратуру позволить вывезти Навального, несмотря на условный срок.

"Здесь не нужно цепляться за слова, президент не говорил о хронологической последовательности. Нет никакой необходимости, ее все хорошо знают. Он говорил в целом о том, что уже потом нормы закона были нарушены", - сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли фраза Путина о "сознательном" отъезде Навального оговоркой, или президента дезинформировали.

Также Песков отказался сообщать, откуда у Путина информация о том, что сотрудники ФБК* якобы распространяли рецепты создания "коктейлей Молотова", передает "Интерфакс". Об этом президент также заявил в ходе общения со СМИ накануне, отвечая на вопрос, почему ФБК был признан экстремистской организацией. Журналисты отметили, что ранее эта информация нигде не фигурировала.

"Президент обладает той информацией, которой он обладает", - ответил Песков.

На уточняющий вопрос, верна ли эта информация, Песков сказал: "Президент обладает верной информацией".

Тогда журналисты попросили представителя Кремля поделиться известными деталями на этот счет, но Песков заявил, что не может этого сделать.

*ФБК внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов