Посол России в США вернется к работе в Вашингтоне на следующей неделе

Посол России в США Анатолий Антонов вернется к работе в Вашингтоне на следующей неделе, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Антонова отозвали в Россию для консультаций в середине марта. Случилось это после того, как президент США Джо Байден резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина. В ответ Путин тогда сказал, что "как обзывается, тот так и называется".

Накануне в ходе встречи в Женеве Путин и Байден договорились о возвращении послов двух стран на рабочие места.