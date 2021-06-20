18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

14:40

У Конституционного суда задержали активиста, пикетировавшего в поддержку политзаключенных

фото ЗакС политика У Конституционного суда задержали активиста, пикетировавшего в поддержку политзаключенных

Петербургские правоохранители задержали местного жителя Алексея Ткачева, вышедшего с одиночным пикетом к зданию Конституционного суда, уведомляет "ОВД-Инфо".

Активист оказался в отделе полиции из-за отказа прекращать свой манифест. По словам очевидцев, в задержании молодого человека участвовали девять силовиков.

Ткачеву инкриминируют ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции). Данная статья предполагает либо штраф, либо административный арест до 15 суток.

Задержанный находится в ОП №1.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.



Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:40 У Конституционного суда задержали активиста, пикетировавшего в поддержку политзаключенных

13:46 МЧС предупреждает петербуржцев о грозах и аномальной жаре

12:50 Прямая линия с Путиным пройдёт 30 июня

12:08 Явлинский, Литвинович, Шлосберг: "Яблоко" определилось с кандидатами в Госдуму

11:26 За сутки COVID-19 заразились свыше 17 тысяч россиян, в Петербурге - 1019 новых случаев

10:36 Посол России возобновит работу в США 21 июня

19 июня, 17:45 В Петербурге вновь ужесточаются противоэпидемические ограничения

19 июня, 17:40 Избирательные округа ЗакСа развели по ТИКам

19 июня, 17:19 На съезде ЕдРа объявили кандидатуры петербургских одномандатников на выборы в Госдуму

19 июня, 17:03 Директор Эрмитажа возглавил петербургский список ЕР в Госдуму

19 июня, 16:09 Путин предложил выделить дополнительные 180 млрд рублей на инфраструктуру в регионах

19 июня, 15:35 Путин предложил кандидатуры Шойгу и Лаврова для топ-5 списка ЕдРа

19 июня, 14:57 В Петербурге прошел народный сход в защиту Охтинского мыса

19 июня, 14:54 17-летнюю активистку Хейкинен доставили в ОВД

19 июня, 14:35 ЕР приостановила членство магаданского депутата после фотосессии с трупами птиц

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru