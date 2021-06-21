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12:20

В ЗакСе согласились увеличить резервный фонд Петербурга

фото ЗакС политика В ЗакСе согласились увеличить резервный фонд Петербурга

На объем резервного фонда Петербурга будут временно сняты ограничения. Соответствующую инициативу 21 июня одобрил бюджетно-финансовый комитет Заксобрания. 

В настоящее время размер резервного фонда не может превышать 3% от объемов расходов городской казны. Приостановить действие этой нормы и тем самым позволить увеличить фонд предложил Смольный. Средства на борьбу с коронавирусом в 2021 году расходуются динамичнее, чем в предыдущем, объяснил вице-губернатор Эдуард Батанов

По его словам, поскольку в ближайшее время ЗакС уйдет на каникулы, лучше уже сейчас дать городскому правительству право увеличивать фонд, а не ждать осени. 

— Лучше обезопаситься, — отметил Батанов. 

Ранее вице-губернатор утверждал, что из 20,3 млрд рублей в резервном фонде в июне осталось чуть больше 7 млрд рублей. При этом почти все потраченные деньги ушли на антиковидные мероприятия. 

Напомним, до эпидемиологического кризиса резервный фонд Петербурга составлял 1 млрд рублей. Весной 2020 года ЗакС по инициативе Смольного снял ограничения на объем резервного фонда, временно предоставив городской администрации возможность тратить эти средства, не согласовывая с парламентом. Бюджетом на 2021 год был предусмотрен резервный фонд в размере 20,3 млрд рублей.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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