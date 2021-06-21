"Сейчас в коридорах на полу никто не лежит": В комздраве рассказали о ситуации в больнице № 15

В петербургском комитете по здравоохранению отчитались о начале проверки информации о лежащих в коридорах на полу пациентах городской больницы № 15, делится "Фонтанка", побеседовавшая с чиновниками.

"Мы пока не можем подтвердить подлинность видео. Проверку в больнице проведем. Сейчас точно в коридорах на полу никто не лежит, поэтому установить точно, когда это снято, затруднительно", - уведомили в комздраве.

В свою очередь главврач медучреждения Андрей Новицкий от комментариев отказался, уточнив, что все необходимые сведения передал в комитет.

Напомним, видео с пациентами ковидного отделения, которые лежат на полу, появилось днём ранее в паблике "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга". Утверждается, что на кадрах – коридоры больницы № 15.

"В больнице братишка. Снято реально сегодня в 7 утра. Поехал не сам, отправили врачи (моя мама и сестра), сильно поражены лёгкие. Из лечения предложили лечь на живот и дышать поглубже. Лечащий врач будет только завтра. Лечение прописали сами, таблетки купили за свой счёт. В 2021 году укладывать на матрас в коридоре, это что-то за гранью. Зато весело играем в футбол", - подписал публикацию разместивший её пользователь под именем Кирилл Юрьевич.

В разговоре с изданием "Мегаполис" он рассказал, что его брата перенаправили в пансионат "Заря" в Репино, где предоставили ему отдельную палату с душем. Чиновники, отметил он, на его жалобу никак не отреагировали.

"Хотя я оставлял официальную жалобу, указав все мои данные. Я звонил на линию Росподребнадзора, там меня куда-то переключали – и я им всю контактную информацию оставлял. Где-то уже пишут, мол, "анонимное видео". Категорически не согласен", - поделился Кирилл Юрьевич с "Мегаполисом".